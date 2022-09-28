Про це заявив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі телемарафону.

Важливо Одесу і Кривий Ріг атакували трьома ракетами Х-59: ППО вдалося збити усі

Він розповів, що внаслідок обстрілів окупантів шлюзи дамби були пробиті. Через це стався витік води обсягом 240 кубів на секунду. У річці Інгулець рівень води піднявся на понад 2 метри. Також була загроза, що 2 райони міста, в яких живе 150 тисяч людей, просто змиє водою.

Влада ухвалювала оперативні рішення, зокрема і щодо евакуації людей. Ми зривали дамби трохи нижче по течії у районі селища Чорногірка, щоб пришвидшити протік води. Також ми будували захисні споруди на дамбі. Це перший теракт на гідротехнічній споруді, направлений проти цивільних людей,

– відзвітував Вілкул.

За його словами, рівень води у річці повернувся до норми за 16 годин. Проте підтоплень уникнути не вдалося – 180 домогосподарств постраждали.

Ворог використовує весь свій арсенал по Криворіжжі

27 вересня ворог крилатими ракетами зруйнував цивільний аеропорт у Кривому Розі. Летовище вже не може виконувати свої функції. Загалом окупанти останнім часом використовує велику кількість ракет, а також іранські дрони.

Вцілому йдуть постійні обстріли по всій лінії зіткнення. Ворог використовує всі види озброєння та артилерії, зокрема РСЗВ, "Гради", "Смерчі", "Урагани", танки, міномети, бойова авіація.

Додамо, що у ніч проти 27 вересня росіяни з РСЗВ "Торнадо-С" обстріляли центр Миколаєва. Водночас зранку область атакували вже безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136". Руйнувань зазнали щонайменше 8 житлових багатоповерхівок та інші будівлі. Додамо, що цими ж дронами-камікадзе окупанти практично щодня атакують Одещину.