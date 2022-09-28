Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире телемарафона.

Важно Одессу и Кривой Рог атаковали тремя ракетами Х-59: ПВО удалось сбить все

Он рассказал, что в результате обстрелов оккупантов шлюзы дамбы были пробиты. Из-за этого произошла утечка воды объемом 240 кубов в секунду. В реке Ингулец уровень воды поднялся более чем на 2 метра. Также была угроза, что 2 района города, в которых живет 150 тысяч человек, просто смоет водой.

Власти принимали оперативные решения, в том числе и по эвакуации людей. Мы срывали дамбы чуть ниже по течению в районе поселка Черногорка, чтобы ускорить протекание воды. Также мы строили защитные постройки на дамбе. Это первый теракт на гидротехническом сооружении, направленный против гражданских людей,

– отчитался Вилкул.

По его словам, уровень воды в реке вернулся в норму за 16 часов. Однако подтоплений избежать не удалось – 180 домохозяйств пострадали.

Враг использует весь свой арсенал по Криворожью

27 сентября враг крылатыми ракетами разрушил гражданский аэропорт в Кривом Роге. Аэродром уже не может выполнять свои функции. В целом оккупанты в последнее время используют большое количество ракет, а также иранские дроны.

Идут постоянные обстрелы по всей линии столкновения. Враг использует все виды вооружения и артиллерии, в том числе РСЗО, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", танки, минометы, боевую авиацию.

Добавим, что в ночь на 27 сентября россияне из РСЗО "Торнадо-С" обстреляли центр Николаева. В то же время утром область атаковали уже беспилотниками иранского производства "Shahed-136". Разрушениям подверглись по меньшей мере 8 жилых многоэтажек и другие здания. Добавим, что этими же дронами-камикадзе оккупанты практически каждый день атакуют Одесскую область.