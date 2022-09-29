Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він прокоментував ворожий обстріл о 22:48.
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Окупанти запустили ракети по Кривому Рогу
Резніченко розповів, що ввечері 28 вересня росіяни атакували Криворізький район ракетами Х-59.
Більшість ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Одна влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв та постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються,
– зауважив голова ОВА.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення.
"Ввечері, близько 20:40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 – одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", – додав Вілкул.
Також він розповів, що вночі росіяни тричі обстріляли Нікополь. Пошкоджень зазнали:
- ліцей,
- п'ятиповерховий житловий будинок,
- 10 приватних будинків,
- 4 господарські споруди.
"Також зі ствольної артилерії ворог обстріляв село Добра Надія Марганецької громади. У Криворізькому районі ввечері ворог обстріляв Велику Костромку Зеленодольської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Слава Богу, скрізь без втрат", – розповів Вілкул.
За його словами, попри застосування ворогом усіх видів озброєнь, на Криворізькому напрямку ситуацію повністю контролюють ЗСУ. В ОК "Південь" розповіли, що українські війська продовжують позиційні бої для покращення та закріплення свого положення.
"У Бериславському районі ворог спрямував ДРГ з 4 осіб, яка була зупинена. Також окупанти 3-ма танками спробували провести наступальні дії в напрямку Чкалове – Безіменне: 1 танк підірвався на міні, 2 – втекли", – додав голова військової адміністрації.
Окрім цього, 28 вересня ракетно-артилерійські підрозділи знищили ворожий склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді Херсонщини.
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