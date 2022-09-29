Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він прокоментував ворожий обстріл о 22:48.

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Окупанти запустили ракети по Кривому Рогу

Резніченко розповів, що ввечері 28 вересня росіяни атакували Криворізький район ракетами Х-59.

Більшість ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Одна влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв та постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються,

– зауважив голова ОВА.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення.

"Ввечері, близько 20:40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 – одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", – додав Вілкул.

Також він розповів, що вночі росіяни тричі обстріляли Нікополь. Пошкоджень зазнали:

ліцей,

п'ятиповерховий житловий будинок,

10 приватних будинків,

4 господарські споруди.

"Також зі ствольної артилерії ворог обстріляв село Добра Надія Марганецької громади. У Криворізькому районі ввечері ворог обстріляв Велику Костромку Зеленодольської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Слава Богу, скрізь без втрат", – розповів Вілкул.

За його словами, попри застосування ворогом усіх видів озброєнь, на Криворізькому напрямку ситуацію повністю контролюють ЗСУ. В ОК "Південь" розповіли, що українські війська продовжують позиційні бої для покращення та закріплення свого положення.

"У Бериславському районі ворог спрямував ДРГ з 4 осіб, яка була зупинена. Також окупанти 3-ма танками спробували провести наступальні дії в напрямку Чкалове – Безіменне: 1 танк підірвався на міні, 2 – втекли", – додав голова військової адміністрації.

Окрім цього, 28 вересня ракетно-артилерійські підрозділи знищили ворожий склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді Херсонщини.

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