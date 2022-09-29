О ракетном обстреле Днепра рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что в результате вражеской атаки погибли люди. Известно также о том, что ранения получили маленькие украинцы.

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Враг атаковал Днепр ночью

Российские войска с присущей для себя жестокостью нанесли ракетный удар ночью. Люди вместо того, чтобы спать, вынуждены были прятаться в укрытиях. Но на этот раз спастись от оккупантов удалось, к сожалению, не всем.

Захватчики атаковали жилые кварталы. Известно о трех погибших. Среди них – один ребенок. Также поступила информация о пяти раненых, в том числе 12-летней девочке. Ее достали из разбитого дома спасатели. Девочка просто мирно спала тогда, когда произошел прилет вражеской ракеты.

Как отметил Резниченко, оккупанты полностью разрушили несколько частных домов днепрян. На местах попаданий продолжают свою работу спасатели. Они разбирают завалы и ищут людей. Глава ОВА не исключает, что там все еще могут находиться дети.

Также он добавил, что в городе повреждения получили более 60 частных домов, а также несколько многоэтажек. Кроме того, в результате вражеской атаки искорежен рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Последствия ракетного обстрела Днепра / Фото из телеграма Резниченко и Лукашука

Вечером обстреляли Кривой Рог

Напомним, что накануне ракетному обстрелу подвергся Кривой Рог. Об этом в 20:43 сообщил глава военной администрации Александр Вилкул. Тогда он попросил жителей города не покидать укрытий, ведь существовала угроза повторных ударов.

В то же время поступала информация о взрывах в самом Днепре. Предварительно говорилось о том, что звуки доносились с окраин города. Поэтому тогда предполагали, что это работает ПВО. Вскоре эту информацию подтвердили в Воздушном командовании "Восток".

Взрывы произошли спустя более 10 минут с момента включения воздушной тревоги. Сирены прозвучали около 20: 30 в:

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Днепропетровской,

Одесской,

Херсонской,

а также Запорожской областях.

Напомним, что риски ракетных обстрелов все еще очень высоки. Так что ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздадутся сирены – немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя.

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