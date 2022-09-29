Про ракетний обстріл Дніпра розповів глава ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки загинули люди. Відомо також про те, що поранень зазнали маленькі українці.

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Ворог атакував Дніпро вночі

Російські війська з притаманною для себе жорстокістю завдали ракетного удару вночі. Люди замість того, щоб спати, вимушені були ховатися по укриттях. Але цього разу врятуватися від окупантів вдалося, на жаль, не всім.

Загарбники атакували житлові квартали. Відомо про трьох загиблих. Серед них – одна дитина. Також надійшла інформація про п'ятьох поранених, зокрема 12-річну дівчинку. Її дістали з розбитого дому рятувальники. Дівчинка просто мирно спала тоді, коли стався приліт ворожої ракети.

Як зазначив Резніченко, окупанти повністю зруйнували кілька приватних осель дніпрян. На місцях влучань продовжують свою роботу рятувальники. Вони розбирають завали та шукають людей. Глава ОВА не виключає, що там усе ще можуть перебувати діти.

Також він додав, що у місті пошкоджень зазнали понад 60 приватних будинків, а також кілька багатоповерхівок. Крім того, внаслідок ворожої атаки понівечений ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Наслідки ракетного обстрілу Дніпра / Фото з телеграмів Резніченка та Лукашука

Ввечері обстріляли Кривий Ріг

Нагадаємо, що напередодні ракетного обстрілу зазнав Кривий Ріг. Про це об 20:43 повідомив глава військової адміністрації Олександр Вілкул. Тоді він попрохав мешканців міста не покидати укриттів, адже існувала загроза повторних ударів.

У той самий час надходила інформація про вибухи у самому Дніпрі. Попередньо мовилося про те, що звуки долинали з околиць міста. Тож тоді припускали, що це працює ППО. Невдовзі цю інформацію підтвердили у Повітряному командуванні "Схід".

Вибухи сталися через понад 10 хвилин з моменту увімкнення повітряної тривоги. Сирени пролунали близько 20:30 у:

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Одеській,

Херсонській,

а також Запорізькій областях.

Нагадаємо, що ризики ракетних обстрілів усе ще дуже високі. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунають сирени – негайно вирушайте до укриття та залишайтеся там до відбою.

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