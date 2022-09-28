Росіяни запускають велику кількість дронів, щоб пробити нашу ППО, з'ясувати, де вона знаходиться. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.
Як визначити іранський дрон
Ознакою дронів-камікадзе є політ на низькій висоті. Гуменюк пояснила, що саме через це їх складно виявити силам ППО. Проте ці дрони досить гучні і нагадують звук мотора мопеда чи бензопили. Гуменюк порадила ховатись в укриття, якщо хтось чує характерний звук.
Іранські дрони використовують для ураження об'єктів інфраструктури, а не підрозділів чи скупчень людей. В зоні ОК "Південь" з 10 вересня зафіксували 30 таких дронів, з них – 22 збила ППО, а ще 10 влучили, але не всі ці удари були результативними.
Наскільки небезпечні іранські дрони
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що дрони можуть як уражати цілі, так і відволікати ППО. Експерт додав, що ЗСУ після того, як збивали ці дрони, розкривали їх і бачили, що вони зроблені "на колінах". Там є матеріали не з заводського серійного виробництва, а з того, що було під рукою. Проте безпілотники все одно завдають багато шкоди.
Що відомо про іранський дрон "Shahed-136"
- Дрон може атакувати цілі на дальній відстані. За різними даними, 200 – 900 кілометрів. Безпілотник здебільшого запускають парами з установки, замаскованої під вантажівку або вагон поїзда. "Shahed-136" має 40 кілограмів вибухової речовини. Цього достатньо, аби знищити важкоброньовану техніку чи зруйнувати кілька квартир у будинку.
- Іранські дрони активно використовуються над морем, адже там їх дійсно можна сховати. Це одна з причин, чому росіяни успішно атакували ними Одещину.