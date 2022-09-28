Росіяни запускають велику кількість дронів, щоб пробити нашу ППО, з'ясувати, де вона знаходиться. Про це розповіла голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Як визначити іранський дрон

Ознакою дронів-камікадзе є політ на низькій висоті. Гуменюк пояснила, що саме через це їх складно виявити силам ППО. Проте ці дрони досить гучні і нагадують звук мотора мопеда чи бензопили. Гуменюк порадила ховатись в укриття, якщо хтось чує характерний звук.