Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, як повітряні сили збили дрон, яким ворог збирався атакувати Миколаїв.

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Є різні види іранських дронів

Ступак зазначив, що декілька тижнів тому 3 іранські військові борти привезли до росії дрони. Серед них є:

дрони-камікадзе;

дрони, які кидають вибухівку на позиції;

дрони-розвідники.

Іран, попри те, що багато років перебував під санкціями, спромігся створити програму по виробництву дронів не найгіршої якості. За окремими показниками вони можуть навіть обійти Bayraktar,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Утім експерт Українського інституту майбутнього додав, що ЗСУ після того, як збивали ці дрони, розкривали їх і бачили, що вони зроблені "на колінах". Там є матеріали не з заводського серійного виробництва, а з того, що було під рукою.

"Проте ми вже бачили наслідки їх дій. Вони залітають в Одеську область, дійсно, вибухають серйозно, несуть чимало вибухівки, завдають багато шкоди", – наголосив він.

Дрони легко виявити

Колишній співробітник СБУ продовжив, що ці дрони запускаються не вручну, а зі спеціальних вантажівок. На них є щось схоже на морський контейнер з поличками, звідки безпілотники й вилітають.

Вони гучні, як мопед, тобто їх чутно. Вони не дуже швидкі. Є відео, де видно, що вони повільно летять. Тож іноді є змога збити їх навіть зі стрілецької зброї,

– підкреслив експерт Українського інституту майбутнього.

Стратегія росіян

За його словами, стратегія росіян зрозуміла. Вони будуть закидати наші позиції великою кількістю дронів, щоб пробити нашу ППО, з'ясувати, де вона знаходиться. Будуть змушувати нас збивати ці дрібні цілі, а після того будуть запускати на наші позиції свої ракети.

"Дрон, який прилетів навіть просто на розвідку, треба обов'язково збивати. Він змалював наші позиції, актуалізував усі дані. Тому за кілька годин, або навіть і раніше, буде приліт ствольної артилерії, РСЗВ чи ракет", – підсумував колишній співробітник СБУ.

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