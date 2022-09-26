Українські захисники вдало відповіли росіянам за "прильоти" по Одесі. Нагадаємо, що останнім часом окупанти атакують місто саме безпілотниками.

Важливо Дрони-камікадзе вороги можуть використовувати не у всіх регіонах: Гуменюк пояснила причини

"Бавовна" біля Кінбурнської коси

Сезон "бавовни" продовжується. ЗСУ нанесли удар по окупантах в Чулаківці, де у ворогів був центр керування дронами.

Українська розвідка разом із майстрами високоточної стрільби відпрацювали на "відмінно", росіяни горять,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться, як окупанти відповідають за атаки на українські міста:

Росіяни атакували Одещину дронами

Російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе у ніч з 25 на 26 вересня. В ОК "Південь" додали, що один дрон вдалося знищити силами ППО, а два інші влучили в об'єкт військової інфраструктури. Унаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Постраждалих внаслідок атаки росіян немає.

25 вересня Одесу теж атакували дронами. Сили ППО збили один безпілотник. Мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

Що відомо про іранські дрони, які масово збивають на Півдні

Shahed-136 – це дрон-камікадзе або так званий бражуючий чи курсуючий боєприпас, може долати відстань до 2500 кілометрів і зазвичай їх запускають парами чи навіть "стаєю".

Напередодні головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed-136. Водночас іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де.

Вас може зацікавити – на Одесу налетіли іранські дрони-камікадзи: дивіться відео