Захватчики понесли огромные потери. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
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ВСУ уничтожили кафиров
Нашей авиацией нанесено 7️ ударов по противнику, подразделениями же противовоздушной обороны уничтожены 3️ беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах.
Также ликвидированы 2️ вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач. Ориентировочные потери россиян за сутки составляют:
- 31 оккупант;
- 8 танков;
- 26 единиц автобронетехники;
- крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";
- пушка-гаубица.
Остаются угроза ударов
В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя.
Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.
Как украинские защитники уничтожают врага
- Недавно в Запорожской области во время налета вражеской авиации нацгвардеец сбил вертолет Ми-8. Его удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".
- Также оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту для спасения российского пилота. Однако зенитчики успешно уничтожили вражеский вертолет.
- Кроме того, накануне Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и 8 беспилотников.
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