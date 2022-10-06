Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Бригадний генерал розповів про ситуацію на Херсонському напрямку.

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Ворог намагається контратакувати

Олексій Громов повідомив, що противник завдяки резервам намагається контратакувати. У такий спосіб російські військові хочуть стримати наступ українських сил і відновити втрачені положення.

При цьому Громов розповів, що росіяни продовжують здійснювати систематичні обстріли населених пунктів та об'єктів інфраструктури в Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях.

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Українські воїни 4 жовтня звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів. Під українськими стягами знову Старосілля, Давидів Брід і Велика Олександрівка. У Міноборони України офіційно підтвердили звільнення селища Давидів Брід.

Президент Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив, що ЗСУ звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

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Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 6 жовтня інформувала, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів Херсонщини.

Як розповіла Наталія Гуменюк, ЗСУ закріпились у 8 населених пунктах Херсонщини. Повідомлялося, що місцями наші воїни просунулися на 10 – 20 кілометрів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань інформував, що окупанти хаотично відходять із загарбаних територій, намагаючись десь закріпитися.

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