Горшкова ліквідували ще 28 вересня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зверніть увагу Ліквідація колаборанта журавка в Херсоні: хто він та чим займався на окупованій території

Що відомо про вбитого Горшкова

Окупант був керівником місії російського громадського руху "Суть часу" на окупованих територіях Донецької області.

Також Горшков був ветераном війн Росії проти Грузії, Молдови та України і брав участь в Югославській війні. Втім, більше загарбник не зможе нікому зашкодити.



Який вигляд має Єгор Горшков / телеграм-канал "Мост"

На Херсонщині знищують гауляйтерів

Нещодавно у Херсоні ліквідували полковника ФСБ Росії Олексія Катериничева. Він був одним із гауляйтерів окупованого міста.

Також у Херсоні ліквідували колаборанта та колишнього народного депутата від Партії Регіонів Олексія Журавка.

12 вересня колаборантку з Херсону Тетяну Томіліну підірвали в її квартирі. Також знищено охоронця-кадирівця.

У Херсоні також підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка. Внаслідок цього він загинув.

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