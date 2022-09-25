Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, олексій журавко – одіозний персонаж, а його знищення – прояв вищої справедливості.

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Мав інвалідність з дитинства, зґвалтував жінку

Як розповів Молчанок, сам журавко мав інвалідність з дитинства. Його виховували в інтернаті в Олешках. Він виліз з небуття ще в 90-х роках.

Колаборант займався комерційною діяльністю із завезення підакцизного імпорту. За тодішніми чутками, його бізнес курували дружина президента Кучми та дмитро табачник, який тоді був главою Адміністрації Президента. Підприємства, які заснували особи з інвалідністю, мали певні податкові пільги, чим у цьому випадку могли користуватися для відмивання коштів.

Політичні погляди журавка особливо не проявлялися. Він співпрацював з тодішньою провладною партією Кучми, яка його годувала. Але в 2004 році стався серйозний скандал.

Майбутній президент України Віктор Ющенко звинуватив журавка у зґвалтуванні та вбивстві дівчини. Як підкреслив Молчанов, про цю ситуацію знали усі Олешки. Ющенко не перший, хто це озвучив.

На жаль, справу не розслідували належним чином – її спустили на гальмах. Але самого журавка після перемоги Ющенка побили до півсмерті та вбили двох охоронців, які нібито помагали ґвалтувати дівчину. Сам журавко лікувався після цього пів року,

– зазначив Молчанов.

Журавко був куратором у Херсоні

Після 2014 року журавко одразу виїхав до росії, а повернувся на Херсонщину вже після окупації регіону. Він виконував тут не зовсім офіційну роль куратора від партії "єдіная росія" – наглядав за всіма гауляйтерами.

Не дивно, що гауляйтери у своїх некрологах називають його найкращим другом. Насправді дружби між сальдом та журавком особливо не було. Його знищення можна вважати позитивним проявом вищої справедливості,

– підкреслив Молчанов.

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Додамо, як зазначив депутат Херсонської облради та військовослужбовець Сергій Хлань, журавко був знищений від вибуху в готелі Play, який розташований в районі центрального ринку в Херсоні. В той самий час там перебували росгвардійці та знімальна група Russia Today.