Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, алексей журавко – одиозный персонаж, а его уничтожение – проявление высшей справедливости.

К теме В Херсонской области ВСУ нанесли удары по переправам, уничтожили склады боеприпасов и командный пункт

Имел инвалидность с детства, изнасиловал женщину

Как рассказал Молчанок, сам журавко имел инвалидность с детства. Его воспитывали в интернате в Олешках. Он вылез из небытия еще в 90-х годах.

Коллаборант занимался коммерческой деятельностью по ввозу подакцизного импорта. По тогдашним слухам, его бизнес курировали супруга президента Кучмы и Дмитрий Табачник, который тогда был главой Администрации Президента. Предприятия, которые учредили лица с инвалидностью, имели определенные налоговые льготы, чем в этом случае могли пользоваться для отмывания средств.

Политические взгляды журавко особо не проявлялись. Он сотрудничал с тогдашней провластной партией Кучмы, которая его кормила. Но в 2004 году произошел серьезный скандал.

Будущий президент Украины Виктор Ющенко обвинил журавко в изнасиловании и убийстве девушки. Как подчеркнул Молчанов, об этой ситуации знали все Олешки. Ющенко не первый, кто это озвучил.

К сожалению, дело не расследовали должным образом – его спустили на тормозах. Но самого журавко после победы Ющенко избили до полусмерти и убили двух охранников, которые якобы помогали насиловать девушку. Сам журавко лечился после этого полгода,

– отметил Молчанов.

Журавко был куратором в Херсоне

После 2014 года журавко сразу выехал в россию, а вернулся в Херсонскую область уже после оккупации региона. Он исполнял здесь не совсем официальную роль куратора от партии "единая россия" – присматривал за всеми гауляйтерами.

Неудивительно, что гауляйтеры в своих некрологах называют его лучшим другом. На самом деле, дружбы между сальдо и журавко особо не было. Его уничтожение можно считать положительным проявлением высшей справедливости,

– подчеркнул Молчанов.

Молчанов объяснил, кем был уничтожен коллаборант журавко: смотрите видео

Как отметил депутат Херсонского облсовета и военнослужащий Сергей Хлань, журавко был уничтожен от взрыва в отеле Play, который расположен в районе центрального рынка в Херсоне. В то же время там находились росгвардейцы и съемочная группа Russia Today.