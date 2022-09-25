Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий Сергей Хлань. По его словам, Алексей Журавко был представителем россии на оккупированной части Херсонщины.

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Что известно о взрыве и ликвидированном изменнике

Хлань рассказал, что утром 25 сентября прогремел взрыв в отеле Play. Это заведение расположено в районе центрального рынка в Херсоне.

Там были росгвардейцы и пропагандистская съемочная группа Russia Today. Сейчас все российские паблики сообщают, что отправился в ад бывший депутат Верховной Рады алексей журавко,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

По его словам, журавко был народным депутатом от Партии регионов. Сам он из Олешек, откуда и избирался в парламент. После Революции Достоинства 2014 предатель скрывался в Москве.

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"Журавко был завзятым коллаборантом"

Хлань отметил, что журавко был завзятым российским пропагандистом. С момента полномасштабного вторжения россиян он появился на оккупированной территории Херсонщины.

Начал сразу заниматься тем, что грабил предпринимателей и отжимал бизнес, который располагался на территории Олешек и вообще Херсонской области.

– сообщил военнослужащий ВСУ.

То есть, заметил он, журавко был завзятым коллаборантом. С 2014 г. он был пропагандистом и теперь появился в Херсонской области уже как представитель россии.

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16 сентября на территории временно оккупированного Херсона прогремел взрыв. Гауляйтер города посетовал, что удар пришелся прямо на его кабинет.

Пропагандисты заявили, что рядом с администрацией, которую захватили оккупанты, якобы попали "5 ракет". На видео с места происшествия видно, как сзади здания поднимается дым.

А уже утром 25 сентября во временно оккупированном Херсоне в гостиницу, где жил экс-нардеп-коллаборант Алексей Журавко и другие оккупанты, произошел "прилет".

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