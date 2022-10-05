Горшков был ликвидирован еще 28 сентября. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Ликвидация коллаборанта журавка в Херсоне: кто он и чем занимался на оккупированной территории

Что известно об убитом Горшкове

Оккупант был руководителем миссии российского общественного движения "Суть времени" на оккупированных территориях Донецкой области.

Также Горшков был ветераном войны России против Грузии, Молдовы и Украины и участвовал в Югославской войне. Впрочем, больше захватчик не сможет никому помешать.


Как выглядит Егор Горшков / телеграмм-канал "Мост"

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