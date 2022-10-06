Ці території звільнили від початку жовтня. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу, інформує 24 канал.

ЗСУ звільнили 400 кілометрів квадратних Херсонщини

Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 кілометрів квадратних Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, на південному напрямку ситуація залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. Українські захисники просуваються далі, а на кількох напрямках по лінії фронту заглиблення відбувається до 20 кілометрів.