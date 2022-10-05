Про це воїни Сил Спеціальних Операцій доповіли зі звільненого населеного пункту.

До речі У Нововоскресенському на Херсонщині вже майорить прапор України: де розташоване звільнене село

Знову порадуємо позитивними новинами із Херсонщини! Цього разу силами воїнів ССО України взято під контроль Сил оборони Малу Олександрівку!

– мовиться у повідомленні.

Також показали відео, як синьо-жовтий прапор майорить над селищем.

Відео зі звільненого селища:

Де розташована Мала Олександрівка: карта

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

Українські війська продовжують досягати успіхів у Херсонській області, заявили в американському Інституті вивчення війни.

Зокрема, українські військові звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши окупантів відступити на південь у напрямку Херсона.

Також захисники відігнали загарбників на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

5 жовтня український прапор майорить у Нововоскресенському.

Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що є просування на різних ділянках фронту – це від 10 до 20 кілометрів. Крім того, речниця зазначала, що ЗСУ звільнили та закріпились у 8 населених пунктах Бериславського району. Серед них – Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.

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