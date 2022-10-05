Про це воїни Сил Спеціальних Операцій доповіли зі звільненого населеного пункту.
До речі У Нововоскресенському на Херсонщині вже майорить прапор України: де розташоване звільнене село
Знову порадуємо позитивними новинами із Херсонщини! Цього разу силами воїнів ССО України взято під контроль Сил оборони Малу Олександрівку!
– мовиться у повідомленні.
Також показали відео, як синьо-жовтий прапор майорить над селищем.
Відео зі звільненого селища:
Де розташована Мала Олександрівка: карта
Успіхи ЗСУ на Херсонщині
Українські війська продовжують досягати успіхів у Херсонській області, заявили в американському Інституті вивчення війни.
- Зокрема, українські військові звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши окупантів відступити на південь у напрямку Херсона.
- Також захисники відігнали загарбників на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.
- 5 жовтня український прапор майорить у Нововоскресенському.
Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що є просування на різних ділянках фронту – це від 10 до 20 кілометрів. Крім того, речниця зазначала, що ЗСУ звільнили та закріпились у 8 населених пунктах Бериславського району. Серед них – Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.
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