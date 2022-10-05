Об этом воины Сил Специальных Операций доложили из освобожденного населенного пункта.

Кстати В Нововоскресенском на Херсонщине уже развевается флаг Украины: где расположено освобожденное село

Снова порадуем позитивными новостями из Херсона! В этот раз силами воинов ССО Украины взяты под контроль Сил обороны Малую Александровку!

– говорится в сообщении.

Также показали видео, как сине-желтый флаг развевается над поселком.

Видео из освобожденного поселка:

Где расположена Малая Александровка: карта

Успехи ВСУ в Херсонской области

Украинские войска продолжают добиваться успехов в Херсонской области, заявили в американском Институте изучения войны.

В частности, украинские военные освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив оккупантов отступить на юг в направлении Херсона.

Также защитники отогнали захватчиков к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.

5 октября украинский флаг развевается в Нововоскресенском.

Начальник прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что есть продвижение на разных участках фронта – это от 10 до 20 километров. Кроме того, пресс-секретарь отмечала, что ВСУ освободили и закрепились в 8 населенных пунктах Бериславского района. Среди них – Малая Александровка и Большая Александровка.

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