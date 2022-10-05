Нововоскресенське звільнили сьогодні, 5 жовтня. Втім, офіційної інформації від військового командування поки немає.

Важливо Нацгвардійці зайшли у Золоту Балку: там вже майорить український прапор

У Нововоскресенському майорить прапор

На опублікованому відео можна побачити, як перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна зайшла у звільнене село та підняла там український прапор на сільраді.

Один із захисників зазначив, що саме у сільській раді був склад боєприпасів російських окупантів.

Як у Нововоскресенському замайорів український прапор: дивіться відео

Де розташоване Нововоскресенське на карті

Село Нововоскресенське знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області.

ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині

Як заявили в Інституті вивчення війни, українські війська продовжують досягати успіхів у Херсонській області. Також триває їхній наступ у Харківській та Луганській областях.

Так, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши окупантів відступити на південь у напрямку Херсона.

Крім того, наші захисники примусили загарбників відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

Варте уваги – Нові деталі звільнення Херсонщини: дивіться відео