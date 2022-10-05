Нововоскресенське звільнили сьогодні, 5 жовтня. Втім, офіційної інформації від військового командування поки немає.
Важливо Нацгвардійці зайшли у Золоту Балку: там вже майорить український прапор
У Нововоскресенському майорить прапор
На опублікованому відео можна побачити, як перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна зайшла у звільнене село та підняла там український прапор на сільраді.
Один із захисників зазначив, що саме у сільській раді був склад боєприпасів російських окупантів.
Як у Нововоскресенському замайорів український прапор: дивіться відео
Де розташоване Нововоскресенське на карті
Село Нововоскресенське знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області.
ЗСУ мають значні успіхи на Херсонщині
Як заявили в Інституті вивчення війни, українські війська продовжують досягати успіхів у Херсонській області. Також триває їхній наступ у Харківській та Луганській областях.
Так, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши окупантів відступити на південь у напрямку Херсона.
Крім того, наші захисники примусили загарбників відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.
Варте уваги – Нові деталі звільнення Херсонщини: дивіться відео