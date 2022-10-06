Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, нині там тривають активні бойові дії. Про це повідомили джерела в ОВА, інформує 24 канал.

ЗСУ звільняють Херсонщину

Станом на 6 жовтня вже відомо, що українські захисники звільнили від російських загарбників Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Бериславського району.

Наразі триває розмінування території Заградівки Кочубеївської громади. Звільнене село все ще обстрілюють російські війська з "Ураганів" та "Смерчів". Правоохоронці перевіряють усю територію, знешкоджують міни та розтяжки.

Крім того, у Білозерській громаді через ворожі обстріли знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади.

На Херсонщині оголосили канікули

У телеграм-каналі так званого міністерства освіти і науки Херсонської області оприлюднено наказ щодо встановлення з 6 по 21 жовтня канікул в державних бюджетних закладах середньої загальної і середньої професійної освіти Херсонщини. Це пов’язано з тим, що почастішали обстріли, а також з метою збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Українські захисники звільняють окуповані території

Як нам стало відомо, близько 5 ранку розпочалися активні бойові дії в районі селищ Водяне, сіл Первомайське і Кам'янка.

А на Луганщині звільнено вже шість населених пунктів.