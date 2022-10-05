Внаслідок удару постраждала також будівля, розташована неподалік готелю. Фотографії руйнувань появилися у мережі.

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Наслідки удару

Так, припускають, що в цьому готелі мешкали співробітники ФСБ Росії та деякі місцеві колаборанти. Тож удар був результативним – внаслідок удару серед окупантів є загиблі та поранені.

Зазначимо, що поки немає офіційної інформації про інцидент та про наявність загиблих і постраждалих серед цивільних.

Наслідки удару по Херсону / Фото видання "Мост"

Бавовна у Херсоні трапляється часто: останні новини

4 жовтня після обіду у Херсоні пролунала низка вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що місцеві мешканці нарахували щонайменше 5. В одному з дописів йшлося про влучання в Антонівський міст.

Ввечері того ж дня зафіксували ще 2 вибухи. Це трапилося орієнтовно о 18:34. Як повідомляють місцеві, лунали вони знову неподалік Антонівського мосту.

3 жовтня близько 11:34 повідомили про вибухи в місті та на його околицях. При цьому на цей час повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Результативною бавовна була й 30 вересня. Так, за непідтвердженою інформацією, внаслідок прильоту знищили систему ППО загарбників.

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