Внаслідок удару постраждала також будівля, розташована неподалік готелю. Фотографії руйнувань появилися у мережі.
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Наслідки удару
Так, припускають, що в цьому готелі мешкали співробітники ФСБ Росії та деякі місцеві колаборанти. Тож удар був результативним – внаслідок удару серед окупантів є загиблі та поранені.
Зазначимо, що поки немає офіційної інформації про інцидент та про наявність загиблих і постраждалих серед цивільних.
Наслідки удару по Херсону / Фото видання "Мост"
Бавовна у Херсоні трапляється часто: останні новини
- 4 жовтня після обіду у Херсоні пролунала низка вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що місцеві мешканці нарахували щонайменше 5. В одному з дописів йшлося про влучання в Антонівський міст.
- Ввечері того ж дня зафіксували ще 2 вибухи. Це трапилося орієнтовно о 18:34. Як повідомляють місцеві, лунали вони знову неподалік Антонівського мосту.
- 3 жовтня близько 11:34 повідомили про вибухи в місті та на його околицях. При цьому на цей час повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
- Результативною бавовна була й 30 вересня. Так, за непідтвердженою інформацією, внаслідок прильоту знищили систему ППО загарбників.
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