Відповідну інформацію повідомили ЗМІ 4 жовтня. Це вже не перші вибухи біля Антонівськоого мосту в цей день, попередні лунали орієнтовно після 16 години 4 жовтня.

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У росіян знову прогриміли вибухи

Ще два вибухи пролунали поблизу Антонівського мосту в Херсоні!

– мовиться в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

За даними ЗМІ, звуки вибухів було чутно орієнтовно о 18:30 4 жовтня. Фото з ймовірних вибухів показали в телеграм-каналах.

Біля Антонівки знову пролунали вибухи

У Херсоні частково зникло світло

Станом на 18:50 4 жовтня у телеграм-каналі "Ху**вий Херсон" повідомили, що в Херсоні частково зникло світло. Проте подекуди електроенергія все ще є.

Коротко про вибухи на Херсонщині

Вибухи у районі Антонівського мосту пролунали орієнтовно після 16 години 4 жовтня. За даними росЗМІ було чутно щонайменше 5 вибухів. Проте пропагандисти поспішили запевнити, що нібито спрацювала протиповітряна система безпеки.

Однак у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" повідомили, що в Херсоні пролунала серія вибухів в районі Антонівського мосту. Вони повторились о 17:20.

Окрім того, 4 жовтня наші військові завезли "бавовну" в тимчасово окуповане місто Таврійськ Каховського району Херсонської області, що на лівому березі Дніпра. Адже саме там базувалась техніка росіян.

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