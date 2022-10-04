Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах. За даними росЗМІ, прогриміло щонайменше 5 вибухів.

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У Херсоні знову вибухи в окупантів

Влучання по Антонівському мосту,

– мовиться в повідомленні.

Також російські пропагандисти написали, мовляв, пролунало щонайменше 5 вибухів. Прокремлівські ЗМІ традиційно поспішили зауважити, мовляв, спрацювала система протиповітряної оборони.

Окрім того, орієнтовно о 16:55 4 жовтня в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" написали, що в Херсоні пролунала серія вибухів в районі Антонівського мосту. Вони повторились о 17:20.

Дим від вибухів на Антонівському мосту

Нещодавно "бавовна" була в Таврійську

Варто пригадати, що в окупантів на Херсонщині бавовна регулярна. Наприклад, того ж таки 4 жовтня наші військові завезли "бавовну" в тимчасово окуповане місто Таврійськ Каховського району Херсонської області, що на лівому березі Дніпра.

Адже саме там базувалась техніка росіян. Саме тому окупанти намагаються перекинути військову техніку та озброєння на правобережжя Херсонщини.

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