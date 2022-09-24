ЗСУ не дають ворогу перекинути техніку

В оперативному зведенні командування йдеться, що ЗСУ знову "закріпили вогневий контроль над Каховським мостом" та "суттєво послабили резерви ворога". Простіше кажучи, влучили по техніці росіян.

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Знов закріплено вогневий контроль над Каховським мостом, в районі Антонівського мосту резерви ворожої техніки, що готувались до переправи в альтернативний спосіб, суттєво послаблено шляхом нанесення вогневого ураження,

– йдеться у повідомленні.

Також військові повідомили, що у самому Херсоні атаки зазнав район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі під приціл ЗСУ потрапили артилерійській батареї і пункт управління ворожими підрозділами. Ще один пункт управління уражено в Генічеському районі.

У командуванні "Південь" повідомили, що всього нашою авіацією завдано 3 удари по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань.

Актуально про ситуацію на Херсонщині

Як повідомляє американське видання The New York Times, в останні тижні президент росії активно бере участь у плануванні стратегії війни проти України. Лідер країни-терористки відхилив прохання своїх командирів залишити Херсон.

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