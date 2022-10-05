В результате удара пострадало также здание, расположенное неподалеку от отеля. Фотографии разрушений появились в сети.

К теме В Севастополь завезли "хлопок": взрывы слышали и в Херсоне

Последствия удара

Так, предполагают, что в этой гостинице проживали сотрудники ФСБ России и некоторые местные коллаборанты. Поэтому удар был результативным – в результате удара среди оккупантов есть погибшие и раненые.

Отметим, что пока нет официальной информации об инциденте и наличии погибших и пострадавших среди гражданских.

Последствия удара по Херсону / Фото издания "Мост"

Хлопок в Херсоне случается часто: последние новости

4 октября после обеда в Херсоне раздался ряд взрывов. Местные телеграм-каналы сообщают, что местные жители насчитали по меньшей мере 5. В одном из сообщений говорилось о попадании в Антоновский мост.

Вечером того же дня зафиксировали еще 2 взрыва. Это произошло ориентировочно в 18:34. Как сообщают местные, раздавались они снова возле Антоновского моста.

3 октября около 11:34 сообщили о взрывах в городе и его окрестностях. При этом в настоящее время воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Результативным хлопком было и 30 сентября. Так, по неподтвержденной информации, в результате прилета уничтожили систему ПВО захватчиков.

Достойно внимания – у оккупантов обрушился фронт в Херсонской области: смотрите видео