Про вибухи повідомили близько 11:34. Потужні звуки почули в місті та на його околицях.

Цікаво Зливають пальне і торгують: російські військові – у тотальній бідноті на Херсонщині

Додамо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Останні новини з Херсонщини

Зранку 3 жовтня перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що має "дуже гарні новини" з Бериславського району. Однак від коментарів він утримався й залишив інтригу.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення з окупації Архангельського та Миролюбівки. За словами Соболевського, зараз там працюють наші військові. Загалом ситуація у звільнених населених пунктах складна, інфраструктура – понищена. Згодом туди прибуде гуманітарна допомога, а людей планують евакуювати.

До речі, над артоб'єктом "Дари Херсонщини", що у формі кавуна, вже майорить український прапор. Цей пам'ятник розташований біля села Осокорівки, де вже побували Збройні Сили України. То ж херсонські кавуни обов'язково повернуться в Україну.

До теми В окупованому Бериславі невдало покурили у приміщенні поліції, де були окупанти, – ЗМІ

Український стяг замайорів також у Хрещенівці. ЗСУ просуваються не лише на Сході України, а й на Півдні. Метр за метром вони звільняють нашу землю від російських окупантів.

До теми – росіяни вже не знають, що робити після "референдуму" у Херсоні: відео