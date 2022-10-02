Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ". "Бавовна" в окупантів пролунала орієнтовно о 18:50 2 жовтня.

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На Херсонщині знову бавовна

Бавовна в тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область),

– мовиться в повідомленні.

У телеграм-каналі також зазначили, що вірять в ЗСУ.

На Херсонщині бавовна була напередодні

Варто пригадати, що у першій половині дня 1 жовтня в тимчасово окупованому Таврійську на Херсонщині пролунав потужний вибух.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що інцидент стався на залізничній станції "Каховка", яка розташована в місті Таврійську. За його словами, горів хімічний склад.

Нічого надзвичайного в цій детонації немає. Підстав для паніки немає. Це просто чергове "хаймарсування" російських боєприпасів,

– заявив Молчанов.

Варто пригадати, що в окупантів на Херсонщині регулярна бавовна, яка разом із ЗСУ викликає у них страх.

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