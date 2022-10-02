Соответствующую информацию сообщили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ". "Хлопок" у оккупантов прозвучал ориентировочно в 18:50 2 октября.

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На Херсонщине снова хлопок

Хлопок во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область),

– говорится в сообщении.

В телеграмм-канале также отметили, что верят в ВСУ.

На Херсонщине хлопок был накануне

Стоит вспомнить, что в первой половине дня 1 октября во временно оккупированном Таврическе в Херсонской области произошел мощный взрыв.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что инцидент произошел на железнодорожной станции "Каховка", расположенной в Таврическе. По его словам, горел химический склад.

Ничего удивительного в этой детонации нет. Оснований для паники нет. Это просто очередная "хаймарсировка" российских боеприпасов,

– заявил Молчанов.

Стоит вспомнить, что у оккупантов на Херсонщине регулярный хлопок, который вместе с ВСУ вызывает у них страх.

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