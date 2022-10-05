ЗСУ продовжують успішний контрнаступ, щоденно звільняючи все більше населених пунктів. Невдовзі окупантів не буде не лише на Херсонщині, а й в тимчасово окупованому Криму. Принаймні про це свідчить "бавовна", яку туди регулярно підвозять.

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"Бавовну" підвезли до Севастополя

У Севастополі зранку було не надто спокійно. Бодай тому, що в місті пролунали вибухи. На фото, яке виклали у мережі об 10:34, можна побачити, як у небо здіймається дим.



Зранку 5 жовтня у Севастополі лунали вибухи / Фото з телеграма "Оперативний ЗСУ"

У той самий час про вибухи у Херсоні повідомили кореспонденти "Суспільного". Це наразі вся інформація, якою ми володіємо.

Вибухи у Херсоні не вщухають

Лише за минулу добу надходило кілька повідомлень про "бавовну" в місті. Так, після обіду 4 жовтня у телеграм-каналах почали поширюватися повідомлення про вибухи. Їх місцеві мешканці нарахували щонайменше 5. В одному з дописів йшлося про влучання в Антонівський міст.

Пропагандистські ЗМІ на вибухи відреагували у звичній для них манері. Вони переконували місцеве населення, що це просто ефективно працює система ППО.

Близько 16:54 у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" написали, що у місті пролунала серія вибухів поблизу Антонівського мосту. Ба більше, вони повторилися ще й об 17:20.

Ба більше, вони повторилися ще й об 17:20. На цьому вибухи у Херсоні не припинилися. Ще два підвезення "бавовни" зафіксували орієнтовно о 18:34. За словами місцевих, лунали вибухи знову неподалік Антонівського мосту.

Через хвилин 20 надійшло повідомлення про часткове зникнення світла у Херсоні. Це могло бути пов'язане саме з вибухами.

Нацгвардійці знищили величезний склад ворога

Вибухи стаються не лише біля Антонівського мосту. От, наприклад, на Харківщині захисникам України вдалося знищити ще склад боєприпасів. За нього взялися нацгвардійці.

Виконати успішно свою роботу змогли воїни 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Вони ефективно ліквідували ворожий склад. Тож тепер у загарбників ще на одну локацію, де вони зберігали оснащення, стало менше.

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