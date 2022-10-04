Відповідну інформацію повідомили в Національній гвардії України 4 жовтня. Там також оприлюднили відео вражаючої "бавовни" на складах окупантів.

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У росіян на Харківщині прогриміли вибухи

Великий бум: воїни 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України ефектно знищили ра***тський склад боєприпасів на Харківщині,

– мовиться в повідомленні.

Нацгвардійці також показали, як вибухнув ворожий склад росіян.

Вибух на складах окупантів: дивіться відео Нацгвардії

"Бавовна" в окупантів: останні новини

У російських окупантів в Україні "бавовна" лунає часто.

Зокрема, 4 жовтня Збройні Сили України завезли "бавовну" в тимчасово окуповане місто Таврійськ, що на лівому березі Дніпра.

Також у ворогів трапився вибух на Антонівському мосту на Херсонщині.

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