Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що відновлення розмов про передачу нам далекобійних ракет – це хороший крок. Ми засвідчили, що готові наносити удари по тимчасово окупованих територіях і відвойовувати своє.

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Для чого нам зараз вкрай потрібні ракети ATACMS – потрібні удари по окупованому Криму, щоб зірвати ланцюжки постачання,

– каже Мусієнко.

"Пам’ятаєте вибухи на складах під Джанкоєм, там зберігати ракети до систем С-300 та інші види озброєнь для реактивних систем залпового вогню. Після цього записав звернення голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і сказав, що чи не вперше у Миколаєві була тиха ніч", – додає експерт.

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Удари по Криму зривають всю логістику ворога

Окрім того, Мусієнко додає, що ми побачили, як українські війська почали активніше використовувати свою повітряну міць, бо у росіян зірвалася логістика.

"А якщо у нас з’являться можливості та спроможності завдавати ударів по інших об’єктах, то можна лише уявити, наскільки це полегшить життя", – переконаний експерт.

За його словами, на сьогодні, одна із основних баз для поповнення запасів у росіян – Мелітополь. А звідки такі запаси, на 70% точно із окупованого Криму. "Те, що надходить з боку Маріуполя – це ніщо", – резюмує він.