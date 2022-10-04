Соответствующую информацию сообщили 4 октября в Национальной гвардии Украины. Там также обнародовали видео впечатляющего "хлопка" на складах оккупантов.

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У россиян в Харьковской области прогремели взрывы

Большой бум: воины 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины эффектно уничтожили ра***тский склад боеприпасов на Харьковщине,

– говорится в сообщении.

Нацгвардейцы также показали, как разразился враждебный состав россиян.

Взрыв на складах оккупантов: смотрите видео Нацгвардии

"Хлопок" у оккупантов: последние новости

У российских оккупантов в Украине "хлопок" звучит часто.

В частности, 4 октября Вооруженные Силы Украины завезли "хлопок" во временно оккупированный город Таврийск на левом берегу Днепра.

Также у врагов произошел взрыв на Антоновском мосту Херсонской области.

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