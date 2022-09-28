Соответствующую информацию сообщило издание "Крым.Реалии", ссылаясь на местные телеграм-каналы. Звуки взрывов местные жители услышали ориентировочно в 21.00 28 сентября.
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Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы
Взрывы вечером 28 сентября услышали в:
- поселке Санаторное, что со стороны Ялты;
- а также в районе Алупки.
По данным СМИ, в Алупке слышали около десяти взрывов. Однако пока оккупанты еще не жаловались и не сообщали деталей относительно "хлопка".
Стоит вспомнить, что российские оккупанты передислоцировали часть персонала черноморского флота в Новороссийск. Это произошло после серии взрывов в Крыму.
По данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, отдельные боевые корабли, суда поставок россиян также могут переместить из Севастополя в Новороссийск, чтобы избежать ударов.
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