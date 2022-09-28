Кроме этого, оккупанты распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории россии. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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После взрывов оккупанты провели передислокацию

Скибицкий рассказал, что персонал вражеского черноморского флота, непосредственно не вовлеченный в боевые действия и имеющий лишь вспомогательные функции, был передислоцирован из штаба в Крыму в Новороссийск.

Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов,

– заметил представитель ГУР.

Он добавил, что группировка оккупантов в Крыму не изменилась, кроме того, что произошла передислокация авиации – рассредоточение ее на российские аэродромы. Также захватчики усилили противовоздушную оборону путем перекидывания дополнительных сил и средств ПВО.

В то же время, российские войска в Крыму стали более тщательно относиться к таким понятиям, как террористическая угроза и угроза с воздуха. По словам Скибицкого, оккупанты постоянно отрабатывают эти вопросы во время проведения учений. ️

Также представитель военной разведки отметил, что российская армия продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав. Для этого они используют керченский мост, охрану которого с начала полномасштабной войны усилили, прежде всего, средствами противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима.

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