Окрім цього, окупанти розподілили авіацію, що перебувала в Криму, по аеродромах на території росії. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Після вибухів окупанти провели передислокацію

Скібіцький розповів, що персонал ворожого чорноморського флоту, який безпосередньо не залучений у бойові дії та має лише допоміжні функції, передислокували зі штабу в Криму до Новоросійська.

Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, судна постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів,

– зауважив представник ГУР.

Він додав, що угруповання окупантів у Криму не змінилося, окрім того, що відбулася передислокація авіації – розосередження її на російські аеродроми. Також загарбники посилили протиповітряну оборону шляхом перекидання додаткових сил і засобів ППО.

Водночас російські війська в Криму стали ретельніше ставитися до таких понять, як терористична загроза та загроза з повітря. За словами Скібіцького, окупанти постійно відпрацьовують ці питання під час проведення навчань. ️

Також представник воєнної розвідки зазначив, що російська армія продовжує переміщати через Крим військову техніку, боєприпаси та особовий склад. Для цього вони використовують керченський міст, охорону якого від початку повномасштабної війни посилили насамперед засобами протиповітряної оборони та особливого контррозвідувального режиму.

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