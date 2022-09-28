Відповідну інформацію повідомило видання "Крим.Реалії", посилаючись на місцеві телеграм-канали. Звуки вибухів місцеві жителі почули орієнтовно о 21 годині 28 вересня.

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У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Вибухи ввечері 28 вересня почули в:

селищі Санаторне, що зі сторони Ялти;

а також в районі Алупки.

За даними ЗМІ, в Алупці чули близько десяти вибухів за п'ять хвилин. Проте наразі окупанти ще не бідкались та не повідомляли деталей щодо "бавовни".

Варто пригадати, що російські окупанти передислокували частину персоналу чорноморського флоту в Новоросійськ. Це трапилось після серії вибухів у Криму.

За даними представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, окремі бойові кораблі, судна постачання росіян також можуть перемістити з Севастополя до Новоросійська, щоб уникнути ударів.

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