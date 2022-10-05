Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пат Райдер.

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Водночас Райдер відмітив, що українські військові ефективно використовують західну зброю, зокрема і системи HIMARS.

Ми бачили, як українці можуть використовувати ці можливості, щоб позбавити критично важливих російських матеріально-технічних засобів, вузлів, контролю громади, вузлів, складів боєприпасів тощо, і справді послабити росіян,

– сказав він.

Напередодні, 4 жовтня, стало відомо, що США нададуть Україні ще один пакет допомоги на 625 мільйонів та ракети HIMARS. Він передбачає:

артилерійські ракетні системи HIMARS;

артилерійські системи та боєприпаси;

бронетехніку;

транспорті засоби.

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Раніше помічниця міністра оборони США з міжнародної безпеки Селеста Валландер зазначила, що Збройним Силам України вдається досягати стратегічних цілей на трьох напрямках. Мовиться про Харківську, Херсонську та Донецьку області.

Як заявила Валландер, наразі видно приголомшливий успіх на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи українських сил у Донецькій та Луганській областях, зокрема, нещодавнє повернення контролю над містом Лиман.

Помічниця міністра зазначила, що звільнення Лимана суттєво вплине на здатність Росії переміщати та забезпечувати свої сили на передовій.

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