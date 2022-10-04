Відповідну інформацію у Білому домі повідомили 4 жовтня. Попередньо відомо, що під час розмови президент США оголосив новий пакет допомоги.

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Зеленський та Байден обговорили допомогу ЗСУ: Білий дім розкрив деталі

Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищається від російської агресії стільки, скільки потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги в галузі безпеки на суму 625 мільйони,

– мовиться в повідомленні.

У Білому домі додали, що новий пакет допомоги включатиме також:

артилерійські ракетні системи HIMARS;

артилерійські системи та боєприпаси;

бронетехніку;

транспорті засоби.

Варто відзначити, що президент США Джо Байден заявив, що:

готовий підтвердити постійну готовність США покласти серйозні витрати на будь-яку фізичну особу, організацію чи країну, які надають підтримку російській анексії;

вітає успіх угоди, яка дозволила безпечно експортувати українське зерно на світові ринки, і необхідність забезпечити його продовження;

США тривалий час докладають зусиль, щоб згуртувати світ довкола зусиль України захистити свою свободу та демократію, як це закріплено в Статуті ООН.

Єрмак розповів деталі про допомогу від США

Варто зазначити, що Андрій Єрмак розповів деталі розмови. За даними глави Офісу Президента, під час розмови, крім Джо Байдена та Володимира Зеленського була віцепрезидентка Камала Гарріс .

Під час неї (розмови – 24 канал) Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів,

– заявив Єрмак.

За даними глави Офісу Президента, вона включає:

чотири системи HIMARS ;

; боєприпаси до них;

артилерійські системи та боєприпаси;

а також бронетехніку.

Він подякував союзникам, а також раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану.

У Пентагоні розкрили деталі допомоги

У Пентагоні повідомили подробиці нового пакету допомоги Україні на 625 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійшли, окрім оголошеної Білим домом техніки:

16 гаубиць калібру 155 міліметрів;

75 тисяч артилерійських снарядів до них;

500 високоточних снарядів 155 міліметрів;

1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем.

Також у пакеті військової допомоги США – 16 гаубиць калібру 105 міліметрів, 30 тисяч мінометних мін калібру 120 міліметрів, 200 панцирних транспортних засобів MaxxPro,

– розповіли у Міноборони США.

Також туди увійшли 200 тисяч патронів для стрілецької зброї, обладнання для встановлення загороджень, протипіхотні боєприпаси "Клеймор" і польове обладнання.

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