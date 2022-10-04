Соответствующую информацию в Белом доме сообщили 4 октября. Предварительно известно, что во время разговора президент США объявил о новом пакете помощи.
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Зеленский и Байден обсудили помощь ВСУ: Белый дом раскрыл детали
Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько нужно, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов,
– говорится в сообщении.
В Белом доме добавили, что новый пакет помощи будет включать также:
- артиллерийские ракетные системы HIMARS;
- артиллерийские системы и боеприпасы;
- бронетехнику;
- транспортные средства.
Следует отметить, что президент США Джо Байден заявил, что:
- готов подтвердить постоянную готовность США положить серьезные затраты на любое физическое лицо, организацию или страну, оказывающие поддержку российской аннексии;
- приветствует успех соглашения, которое позволило безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечить его продление;
- США длительное время прилагают усилия, чтобы сплотить мир для помощи Украине защитить свою свободу и демократию, как это закреплено в уставе ООН.
Ермак рассказал детали о помощи от США
Следует отметить, что Андрей Ермак рассказал детали разговора. По данным главы Офиса Президента, во время разговора, кроме Джо Байдена и Владимира Зеленского, присутствовала вице-президент Камала Гаррис.
Во время него (разговора – 24 канал) Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов,
– заявил Ермак.
По данным главы Офиса Президента, она включает:
- четыре системы HIMARS;
- боеприпасы к ним;
- артиллерийские системы и боеприпасы;
- а также бронетехнику.
Он поблагодарил союзников, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
В Пентагоне раскрыли детали помощи
В Пентагоне сообщили подробности нового пакета помощи Украине на 625 миллионов долларов. В частности, в него вошли, кроме объявленной Белым домом техники:
- 16 гаубиц калибра 155 миллиметров;
- 75 тысяч артиллерийских снарядов к ним;
- 500 высокоточных снарядов 155 миллиметров;
- 1000 боеприпасов этого же калибра для дистанционных противотанковых минных систем.
Также в пакете военной помощи США – 16 гаубиц калибра 105 миллиметров, 30 тысяч минометных мин калибра 120 миллиметров, 200 панцирных транспортных средств MaxxPro,
– рассказали в Минобороны США.
Также туда вошли 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, оборудование для установки заграждений, противопехотные боеприпасы "Клеймор" и полевое оборудование.
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