Про це повідомив представник Білого дому. Проте, про що конкретно розмовляли президенти США та України – не повідомляється.

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Новий пакет допомоги: що відомо

Як раніше заявив чиновник Міноборони США, ц ей пакет допомоги передбачається у розмірі 625 мільйонів доларів. Він включатиме:

чотири ракетні системи HIMARS,

додаткові гаубиці,

боєприпаси.

Також за даними ЗМІ, США нададуть міни та протимінні транспортні засоби. Усю цю допомогу можуть відправити в Україну вже упродовж найближчих днів.

Разом з цим пакетом допомоги Україна отримає загалом 20 систем HIMARS, які зараз успішно допомагають Збройним силам України. Так, вони дозволяють завдавати високоточні удари по російським матеріально-технічним центрам, командним пунктам, складам боєприпасів тощо.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією CNN, з початку російського вторгнення 24 лютого США виділили Україні понад 16,8 мільярда доларів допомоги.

Чи отримає Україна ракети ATACMS

На думку військового експерта Павла Нарожного, ймовірно, що США нададуть нам ці ракети вже найближчим часом. Вони необхідні Україні, адже можуть бити на відстань до 300 кілометрів, а відтак знищувати бази росіян у далекому тилу на окупованих територіях, зокрема й у Криму.

Як повідомляла українська сторона союзникам, конкретні цілі для атаки на окупованій території вже є описані й вони не змінюються. Зокрема, мовиться про:

логістичні шляхи;

аеродроми;

авіабази та склади зброї на півдні й сході України, включно з окупованим Кримом;

місця запусків іранських дронів.

Проте відомо, що адміністрація Джо Байдена вважає, що Україні достатньо систем залпового вогню HIMARS. В США є занепокоєння, що надання зброї великої дальності ATACMS перетне червону лінію в очах Москви, що призведе до того, що США стануть "прямою стороною конфлікту".

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