Штати продовжують підтримувати Україну у її боротьбі з російським загарбником. Черговий пакет допомоги Штати виділять на тлі успіхів воїнів ЗСУ на фронті.

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За даними ЗМІ, окрім HIMARS, у новий пакет допомоги увійдуть боєприпаси, зокрема, для гаубиць, міни та протимінні транспортні засоби. Їх можуть відправити в Україну вже упродовж найближчих днів.

Україна потребує ATACMS

Американські ЗМІ повідомили, що Україна вкотре попросила у США ATACMS – ракетні комплекси, які дозволять, зокрема, атакувати місця запуску іранських дронів.

Український уряд пропонує США повну й постійну видимість переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території Росії,

– мовиться в повідомленні.

Україна вже описала цілі, які атакуватиме ATACMS. Зокрема, окрім місць запуску дронів, у списку є:

логістичні шляхи;

аеродроми;

авіабази та склади зброї на півдні й сході України, включно з окупованим Кримом;

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