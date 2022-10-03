Першою чергою це пов'язано з тим, що вони абсолютно по-різному застосовуються та мають різні масштаби. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Як працює Patriot

Комплекс Patriot створили ще у 1970-х роках як засіб протиповітряної оборони. Він розроблявся як кільцевий комплекс у комплекті дивізіону, тобто один дивізіон прикривав один об'єкт, а у дивізіон входили 6 батарей. Ці батареї ставали в кільце і закривали, наприклад, місто, командний пункт армії або фронту чи інші саме великі об'єкти, бо це – комплекс дальнього радіуса дії.

"Вважалося, що, аби вразити цей об'єкт, потрібно за будь-яку ціну вибити хоча б одну батарею. Одну батарею вибиваєш – уся система розвалюється, коло розвалюється, і тоді можна знищити цей об'єкт", – пояснив Жданов.

За словами військово експерта, війна у Перській затоці показала, що Patriot не здатен збивати ракети. Спочатку його хотіли списати та навіть почали розробляти інший ЗРК, але згодом вирішили модернізувати та зробили його протиракетний.

Важливо розуміти, що комплекс Patriot розрахований на застосування у складі дивізіону. Тобто одному протиракетному дивізіону потрібен один комплект Patriot – це 9 батарей по 4 пускових установки, тобто 36 пускових установок. Усі вони стають у кільце, і таким чином за допомогою всього одного комплекту Patriot можна повністю закрити, наприклад, Київ. Це й пояснює величезну ціну.

Комплект Patriot у протиракетному виконанні складається з цих 36 пускових установок, а також радіолокаційних станцій, станцій стеження, станції підтвердження та підсвітки цілей, та навіть супутника, потрібного, щоб забезпечувати видимість по периметру і можливість швидко засікати ракети та реагувати на них. Такий комплект одного дивізіону може коштувати до 9 мільярдів доларів, а мінімальна його вартість – 7 мільярдів.

Patriot не можна розкидати по пускових установках, щоб вони окремо виконували роль протиракетної чи протиповітряної оборони. Він може працювати лише у складі дивізіону, звідси й така ціна. Це величезний комплект техніки,

– констатував Жданов.

Чим відрізняється NASAMS

Натомість NASAMS або ще один ЗРК IRIS-T – більш сучасні системи, які влаштовані по-іншому, а тому й коштують значно дешевше. Наприклад, одна батарея NASAMS коштує близько 30 мільйонів доларів, а комплект з 6 батарей – орієнтовно 180 мільйонів. Ця сума суттєво відрізняється від вартості Patriot.

Комплекси NASAMS створювалися у 80-х роках, і кілька разів модернізувалися згодом. Остання модернізація цього ЗРК відбувалася у 2019 році. Основна їхня відмінність – це те, що вони створювалися для одиничного використання.

Одна батарея складається з 6 пускових установок та 3 радіолокаційних станцій. Цього достатньо, аби NASAMS виконував свої функції у свої дальності досяжності ракет, тобто у радіусі 40 кілометрів і до 25 кілометрів у висоту.

При цьому пускові установки однієї батареї можна "розкидати" та розставити малими модулями по кілька штук, щоб вони виконували свою функцію – як ППО, так і ПРО. Щільність захисту залежить від кількості таких модулів, чим більше – тим надійніше.

"Якби так можна було б роздробити Patriot і розставити його пускові установки, ціна б його пускової установки не суттєво відрізнялася б від сучасних IRIS-T і NASAMS. Але Patriot не може, це стратегічний комплекс дальнього радіуса дії і він діє саме в комплекті. У цьому принципова різниця між NASAMS, IRIS-T та Patriot", – підсумував Жданов.

Олег Жданов про різницю між ЗРК Patriot та NASAMS: дивіться відео

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