У своєму ефірі військовий експерт Сергій Жданов розповів, що Україні потрібно сотні комплексів NASAMS. Про це повідомляє 24 канал.

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Радіус дії NASAMS

Жданов пояснив, що максимальна відстань між NASAMS для ефективного захисту може бути близько 160 кілометрів.

Довідка. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS – батарея. До її складу входять три вогневі взводи об’єднаних в інформаційну мережу таким чином, що кожна з трьох РЛС здатна замінити всі інші.

За словами Жданова, одна така батарея має радіус ураження 40 кілометрів. Натомість дві пускових установки мають радіус ураження 80 кілометрів, три – 160 кілометрів.

Радіус ураження – 40 кілометрів, а висота ураження – 25 кілометрів. Одна батарея, яка складається з 6 пускових установок, розставляється попарно, тобто по 2 штуки. 3 позиції займає батарея. Рахуйте, що відстань між позиціями може бути близько 160 кілометрів,

– пояснює Жданов.

Тож відстань між батареями NASAMS не повинна перевищувати 160 кілометрів. Експерт наголосив, що це межа. Звісно, для ефективнішого захисту їх бажано ставити ще ближче.

Як порахувати, скільки треба батарей

Якщо обласних центрів 24, треба 24 батареї. Проте на місто-мільйонник, таке як Харків, Дніпро чи Київ потрібно 3 – 4 батареї.

Розділіть (кілометраж – 24 канал) на 160 – ви отримаєте кількість пускових установок, розділіть ще на 3 – ви отримаєте кількість батарей, які потрібні, щоб закрити небо,

– пояснив експерт.

Сергій Жданов зауважив, що ми найбільша країна Європи, тож не дивно, що NASAMS нам потрібно дуже багато. Проте можна спробувати значно знизити навантаження, закривши небо по лінії фронту або на кордонах з росією чи білоруссю.

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