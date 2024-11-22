Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву оперативно-тактичного угрупування "Харків". Зазначається, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала.

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В ОТУ "Харків" спростували заяву про військових КНДР

В ОТУ "Харків" пояснили, що особа, яка стала першоджерелом інформації про військових КНДР, не є офіційним спікером угрупування і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України,

– йдеться в повідомленні.

Військові також наголосили, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Нагадаємо, вдень 22 листопада командир зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарій Кішак заявив, що військовослужбовців з Північної Кореї помітили на Харківському напрямку. Водночас він зазначив, що не може розголошувати інформацію про можливу кількість військових з КНДР.