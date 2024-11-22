Так, прем'єр Великої Британії наголосив, що його країна не воює з Росією. Водночас Кір Стармер наголосив, не можна дозволити, щоб Путін переміг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Стармер про війну в Україні

Прем'єр відкинув закиди окупантів, що Велика Британія нібито воює проти Росії.

Ні, ми не у стані війни, але Україна точно, тому що Росія захопила Україну, і ця війна триває вже понад 1000 днів. Це 1000 днів агресії з боку Росії та 1000 днів жертв для України. І тому ми постійно говоримо, що стоїмо на боці України. Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну,

– підкреслив Кір Стармер.

Також додав, війна може закінчитися вже сьогодні, якщо Путін "перестане бути агресивним".