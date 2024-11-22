Так, премьер Великобритании подчеркнул, что его страна не воюет с Россией. В то же время Кир Стармер отметил, нельзя позволить, чтобы Путин победил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Стармер о войне в Украине

Премьер отверг упреки оккупантов, что Великобритания якобы воюет против России.

Нет, мы не в состоянии войны, но Украина точно, потому что Россия захватила Украину, и эта война длится уже более 1000 дней. Это 1000 дней агрессии со стороны России и 1000 дней жертв для Украины. И поэтому мы постоянно говорим, что стоим на стороне Украины. Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну,

– подчеркнул Кир Стармер.

Также добавил, война может закончиться уже сегодня, если Путин "перестанет быть агрессивным".