По сообщению СМИ, Украина уже использовала ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, в частности Курской области. Министр обороны Великобритании Джон Хилли отказался подтверждать эту информацию, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Достанет Киев за считанные минуты: рискнет ли Россия ударить ракетой РС-26 "Рубеж"

Что говорят в Британии

На данный момент я не могу вдаваться в любые дополнительные оперативные детали,

– сказал Хилли.

Ранее министр обороны, выступая в Палате общин, заявил, что "действия Украины на поле боя говорят сами за себя". Он рассказал депутатам, что имел разговор с Рустемом Умеровым. Они обсудили обсудили "решительный ответ" Украины на недавнюю эскалацию со стороны России и план Британии "поддерживать их в течение 2025 года".

К слову, по данным экспертов, Украина ударила по военному объекту в Курской области несколькими ракетами. Вероятно, она поразила углубленный командный пункт. Там могли находиться северокорейские генералы.