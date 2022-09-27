Про це брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає 24 канал.

До теми Захищають Білий дім, а в перспективі – українське небо: що відомо про ЗРК NASAMS

"Наші військовослужбовці часто спілкуються з нашими партнерами, вивчають техніку, яка буде невдовзі поставлена на озброєння, процес триває... Такий тип озброєння – це важке озброєння протиповітряної оборони. Воно просто так за 1 – 2 дні не передається", – сказав Ігнат.

У чому потужність NASAMS

За словами речника, Україні спершу передадуть 2 батареї NASAMS. Один такий зразок озброєння може мати до 8 пускових установок, командний пункт, радар, який бачитиме цілі. Ігнат наголосив, що на дипломатичному рівні слід продовжувати просити про це озброєння.

Батарея NASAMS – це фактично наш дивізіон, це до 8 установок. Спершу буде 2 батареї, – сказав Ігнат.

Він додав, що росіяни намагаються знищити ППО та артилерію України, оскільки саме це завдає їм нищівних поразок. Окупанти придбали безпілотники-камікадзе Shahed-136.

Зверніть увагу – військовий експерт розповів про NASAMS: дивіться відео