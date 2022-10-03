В первую очередь это связано с тем, что они совершенно по-разному применяются и имеют разные масштабы. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Как работает Patriot

Комплекс Patriot был создан еще в 1970-х годах как средство противовоздушной обороны. Он разрабатывался как кольцевой комплекс в комплекте дивизиона, то есть один дивизион прикрывал один объект, а в дивизион входило 6 батарей. Эти батареи становились в кольцо и закрывали, например, город, командный пункт армии или фронта или другие именно крупные объекты, потому что это комплекс дальнего радиуса действия.

"Считалось, чтобы поразить этот объект, нужно любой ценой выбить хотя бы одну батарею. Одну батарею выбиваешь – вся система разваливается, круг разваливается, и тогда можно уничтожить этот объект", – пояснил Жданов.

По словам военного эксперта, война в Персидском заливе показала, что Patriot не способен сбивать ракеты. Сначала его хотели списать и даже начали разрабатывать другой ЗРК, но затем решили модернизировать и сделали его противоракетным.

Важно понимать, что комплекс Patriot рассчитан на применение в составе дивизиона. То есть одному противоракетному дивизиону требуется один комплект Patriot – это 9 батарей по 4 пусковых установки, то есть 36 пусковых установок. Все они становятся в кольцо и таким образом с помощью всего одного комплекта Patriot можно полностью закрыть, например, Киев. Это объясняет огромную цену.

Комплект Patriot в противоракетном исполнении состоит из этих 36 пусковых установок, а также радиолокационных станций, станций слежения, станции подтверждения и подсветки целей, а также спутника, необходимого для обеспечения видимости по периметру и возможности быстро засекать ракеты и реагировать на них. Такой комплект одного дивизиона может стоить до 9 миллиардов долларов, а минимальная его стоимость – 7 миллиардов.

Patriot нельзя разбрасывать по пусковым установкам, чтобы они выполняли роль противоракетной или противовоздушной обороны. Он может работать только в составе дивизиона, отсюда и такая цена. Это огромный комплект техники,

– констатировал Жданов.

Чем отличается NASAMS

Вместо этого NASAMS или еще один ЗРК IRIS-T – более современные системы, которые устроены по-другому, а потому и стоят значительно дешевле. К примеру, одна батарея NASAMS стоит около 30 миллионов долларов, а комплект из 6 батарей – ориентировочно 180 миллионов. Эта сумма значительно отличается от стоимости Patriot.

Комплексы NASAMS создавались в 80-х годах и несколько раз модернизировались впоследствии. Последняя модернизация этого ЗРК проходила в 2019 году. Основное их отличие – это то, что они создавались для единичного использования.

Одна батарея состоит из 6 пусковых установок и 3 радиолокационных станций. Этого достаточно, чтобы NASAMS выполнял свои функции в своих дальностях досягаемости ракет, то есть в радиусе 40 километров и до 25 километров в высоту.

При этом пусковые установки одной батареи можно "разбросать" и расставить малыми модулями по несколько штук, чтобы они выполняли свою функцию – как ПВО, так и ПРО. Плотность защиты зависит от количества таких модулей, чем больше – тем надежнее.

"Если бы так можно было бы раздробить Patriot и расставить его пусковые установки, цена бы его пусковой установки не существенно отличалась бы от современных IRIS-T и NASAMS. Но Patriot не может, это стратегический комплекс дальнего радиуса действия и он действует именно в комплекте. В этом принципиальная разница между NASAMS, IRIS-T и Patriot", – подытожил Жданов.

Олег Жданов о разнице между ЗРК Patriot и NASAMS: смотрите видео

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