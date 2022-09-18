Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, щоб говорите про суттєве посиленням ППО, потрібно декілька комплексів NASAMS.

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Радіус дії NASAMS до 40 кілометрів

Юрій Ігнат пояснив, що комплекси потрібно розосередити по всій території країни, щоб отримати ефективну роботу ППО.

Комплекси NASAMS могли б посилити чинну систему протиповітряної оборони, але про суттєвість можна казати лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об'єкти,

– сказав він.

Також Юрій Ігнат зазначив, що на цей момент навряд чи можна говорити, що Україна матиме багато цих комплексів, бо ж "не все відразу".

"Це лише перший крок надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже по "протоптаній стежині", можливо, будемо оновлювати ешелон ППО", – додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ігнат наголосив, що цей комплекс не є далекобійним, а радіус його дії до 40 кілометрів. Також він назвав переваги NASAMS.

Але дуже серйозна перевага NASAMS – це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети, в тому числі оперативно-тактичних комплексів,

– резюмував речник Повітряних сил.

Коли Україна отримає NASAMS

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 16 вересня заявив, що передача NASAMS в Україну є питанням декількох місяців. Йдеться про дві батареї. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет.

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Заяві генерала Райдера передувало офіційне повідомлення Пентагону наприкінці літа. Тоді в Міноборони США вперше підтвердили, що нададуть Україні дві зенітно-ракетні системи NASAMS.

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